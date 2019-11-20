Ростов-на-Дону, , 09:28 — REGNUM За разбойное нападение на отделение банка в Ростове-на-Дону к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён местный житель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», обвиняемый ворвался в отделение «Сбербанка» в маске. От работников кассы мужчина потребовал деньги, угрожая привести в действие взрывное устройство. Злоумышленник получил более 2,7 млн рублей. Спустя время он вновь попытался ограбить отделение банка по аналогичному сценарию.

Приговор суда в отношении ростовчанина в законную силу не вступил.