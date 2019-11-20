Воронеж, , 09:28 — REGNUM Двое сотрудников Воронежской таможни были задержаны при получении денег, которые они потребовали у предпринимателя, об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, в августе этого года подозреваемые при проведении таможенного досмотра в торгово-выставочном комплексе потребовали от предпринимателя выплатить 200 тыс. рублей, за это пообещав не изымать у него меховые изделия, а также отказаться от дальнейших проверок. При передаче денег таможенники были задержаны.

В отношении сотрудников таможни возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». В настоящее время суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Отметим, ранее в Смоленске в отношении сотрудника одной из московских фирм было возбуждено дело о даче взятки — он предложил сотруднику таможни 105 тыс. рублей за отказ от таможенного осмотра.