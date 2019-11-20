Иркутск, , 09:27 — REGNUM В селе Хомутово Иркутского района ликвидируют последствия взрыва газового баллона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл поздно вечером 19 ноября.

В результате загорелись гараж и автомобиль ВАЗ-2104. Были повреждены также стоявшие по соседству дома.

«На улице Сиреневой один из них был разрушен, во втором повреждены веранда, окна, межкомнатные двери, кровля, в третьем — окна, двери, а также забор, в четвертом — стена дома», — отметили в МЧС.

Общая площадь разрушений — более 100 квадратных метров. При этом погибших и пострадавших нет. На тушении пожара были задействованы 11 человек и три автоцистерны.

В настоящее время дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего, а специально созданная комиссия проведёт оценку нанесённого взрывом и пожаром ущерба.

Напомним, в конце октября в соседней Бурятии взорвался газовый баллон в кафе. В результате, как сообщало ИА REGNUM, было госпитализировано семь человек, двое из них были помещены в реанимацию.

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