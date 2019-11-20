Киев, , 09:29 — REGNUM В Киеве столкнулись автомобили Mercedes Sprinter и Toyota RAV4, сообщил 20 ноября ресурс «Информатор».

В результате лобового столкновения внедорожник выбросило на обочину, где он упёрся в дерево.

В результате аварии погиб водитель Toyota, одного из пассажиров пытались спасти медики, но после длительных попыток реанимации констатировали смерть. Три пассажира легкового автомобиля, водитель и четыре пассажира микроавтобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области внедорожник насмерть сбил двух мужчин, менявших на обочине колесо у грузовика.

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