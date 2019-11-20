Сальск, Ростовская область, , 09:18 — REGNUM В Ростовской области глава администрации Сальского городского поселения стал фигурантом уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Предполагается, что чиновник нарушил требование Земельного кодекса РФ, неправомерно заключив с частной фирмой без проведения торгов договор аренды на земельный участок сельхоз назначения. Площадь участка составила 111 гектаров. Арендная плата была занижена и составила 15 тыс. рублей.

«По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — уточнили в ведомстве.