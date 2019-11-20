Красноярск, , 09:16 — REGNUM В Ермаковском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара двоих детей и их дедушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Трагедия произошла 20 ноября. По предварительной версии следствия, поздно ночью в пожарную часть поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Ермаковское. Погиб 60-летний хозяин дома.

Его 60-летнюю супругу и двоих внучек (9 и 13 лет) госпитализировали в медучреждение. Несмотря на усилия врачей, девочки скончались.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Следствие также рассматривает версию о том, что возгорание произошло на веранде дома из-за неисправности электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, на пожаре в жилом доме села Глядень-2 в Алтайском крае погибли три человека.

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