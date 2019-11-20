Сосновский район, Челябинская область, , 09:10 — REGNUM В одном из посёлков Сосновского района Челябинской области задержаны семь иностранных граждан, работавших в местном кондитерском цехе, за нарушения миграционного и трудового законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе челябинского полицейского главка.

В полиции уточнили, что в отношении четырёх иностранцев возбуждены административные производства по факту нарушения режима пребывания в России, а в отношении троих — за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Задержанные иностранцы оштрафованы на общую сумму в 14 тыс. рублей. Также нарушителям грозит выдворение за пределы России с последующим пятилетним запретом на въезд.

Отметим, что в отношении владельца кондитерского цеха также возбуждено административное производство. Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности может обойтись предпринимателю крупным денежным штрафом — по 800 тыс. рублей за каждого работника. Также в административном порядке деятельность цеха может быть приостановлена в течение трёх месяцев.