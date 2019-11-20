Тюмень, , 09:05 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор двум жителям Нижнего Новгорода за кражи имущества на сумму более 46 млн рублей. Суд назначил им по семь лет лишения свободы каждому с возмещением ущерба, нанесённого потерпевшим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что с января 2014 года по январь 2019 года нижегородцы совершили 28 квартирных краж в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. Злоумышленники были задержаны по месту жительства. Там же в ходе обысков была обнаружена часть похищенного.

Центральный районный суд Тюмени признал их виновными по ч.4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»).