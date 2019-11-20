Луганск, , 09:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили 20 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Боевики 14-й бригады ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм в район населённого пункта Фрунзе. Позже представители 59-й бригады ВСУ обстреляли район населённого пункта Санжаровка из гранатомёта СПГ.

Информация о жертвах среди мирного населения, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

В пресс-службе отметили, что украинские формирования продолжают использовать беспилотные летательные аппараты, запрещённые Минскими соглашениями.

18 ноября силы ПВО ЛНР сбили беспилотник ВСУ типа «Фантом», принадлежащий 59-й бригаде ВСУ. Аппарат вёл разведку в районе населённого пункта Нижнее Лозовое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК РФ заочно предъявил обвинения командиру 54-й бригады ВСУ Алексею Майстренко. Его подозревают в организации обстрелов территории Донбасса, в результате которых погиб один мирный жители, восемь человек получили ранения.

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