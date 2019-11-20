Амстердам, , 09:00 — REGNUM Утром 19 ноября Королевская военная полиция Голландии возле Приёмного центра в местечке Тер Апель задержала автобус дальнего следования, на борту которого находилось 65 выходцев из Молдавии. Водитель и его помощник задержаны по подозрению в перевозке нелегалов.

Сотрудники центра обратились в полицию после того как обнаружили на его территории группу в 20 человек. Автобус был припаркован в 500 метров от входа в центр.

Все пассажиры автобуса запросили убежище. Согласно сообщению полиции, среди пассажиров много детей. Представитель полиции не смог ответить на вопрос, запросили ли убежище и оба подозреваемые.