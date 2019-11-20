Кабул, , 08:58 — REGNUM Крушение вертолёта в Афганистане 20 ноября привело к гибели двоих военнослужащих США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные американских военных.

«Причина авиакатастрофы находится в стадии расследования, однако предварительные данные не указывают на то, что она была вызвана огнем противника», — говорится в заявлении.

Точное место происшествия и другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал помилование двоим американским офицерам, осужденным за военные преступления, и восстановил в звании военнослужащего, которого разжаловали за фотоснимок, сделанный возле тела убитого.

В ООН критически отнеслись к такому решению.