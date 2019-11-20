Яровое, , 08:51 — REGNUM Судя по сообщению ИА «Банкфакс», пополнение запаса угля на ТЭЦ алтайского города-курорта Яровое пошло совсем не так, как планировалось. Новый собственник энергообъекта умудрился закупить некачественный уголь, который не выдает нужные параметры, из-за чего температура в квартирах горожан колеблется в районе 17−22°С. Между тем, температура воздуха в регионе опустилась сегодня, 20 ноября, до минус 30 градусов Цельсия.

Ввиду того, что за последние дни существенных изменений в улучшении качества теплоснабжения добиться не удалось, в правительстве Алтайского края приняли решение направить в Яровое уголь из резервного запаса: топливо в количестве две тысячи тонн уже поступает из Славгорода. В домах Яровчан уже должно было начаться потепление, — отмечаются в сообщении СМИ.

Напомним, ранее министр промышленности и энергетики края Александр Климин, заявлял, что суммарные запасы угля на объектах большой энергетики края составляют один миллион тонн, что в четыре раза превышает нормативные. Что касается ТЭЦ Ярового, то, по словам чиновника, на 18 ноября запасы там составляли 40 процентов от норматива.

Сегодня, 20 ноября, когда температура воздуха упала до отметки в минус 30 градусов Цельсия, коммунальная авария (порыв трубопровода) оставила без тепла около 2500 жителей Барнаула. Аварию обещают устранить только к вечеру, 20 ноября. В двух районах города введён режим повышенной готовности.

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