Хартум, , 08:45 — REGNUM Нападения на протестующих в Судане в июне 2019 года могут быть расценены как преступления против человечества. Об этом передает VOA Africa cо ссылкой на заявление правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

По информации радиостанции, 59-страничный доклад организации был озаглавлен «Они кричали «убей их»: жестокое подавление суданского протеста в Хартуме».

В докладе подробно рассказывается о злоупотреблениях, которые суданские силы безопасности якобы применяли по отношению к демонстрантам, начиная с 3 июня 2019 года.

Напомним, что протесты в Судане начались в декабре 2018 года и изначально были нацелены против повышения цен, но затем переросли в протесты против 30-летнего правления президента страны Омара аль-Башира и его администрации.

3 июня, по словам представителей HRW, большое количество силовиков проникло в лагерь протестующих, «открыв огонь по безоружным демонстрантам, убив многих из них на месте». Они добавили: «Силы безопасности насиловали, ранили и избивали протестующих, они также унижали многих [демонстрантов], подстригая им волосы и заставляя их ползти в канализационных канавах, мочась на них и оскорбляя их».

По данным правозащитников, 3 июня и в последующие дни по крайней мере 120 человек были убиты.

«Сотни людей получили ранения, десятки других пропали без вести. Свидетели сообщили, что видели, как силы безопасности бросали тела в Нил. По крайней мере двое были извлечены из реки с кирпичами, привязанными к их телам, и огнестрельными ранениями их головы и туловища», — говорится в докладе.

Правительство первоначально отрицало эти атаки, но позже представитель правительства извинился за «ошибки», по словам правозащитной группы.

По словам журналистов, по расследованию насилия 3 июня в Судане был учрежден специальный комитет.

«Группы жертв выражают обеспокоенность по вопросу независимости комитета, в состав которого входят представители министерств внутренних дел и обороны. В комитет не входят женщины или эксперты по вопросам сексуального насилия», — сказали в HRW.

HRW призывает Судан создать отвечающих международным стандартам справедливости и независимости комитет для расследования преступлений 3 июня.

«С этой целью, — сообщила директор HRW по связям с общественностью Джеанна Генри, — они должны срочно запросить экспертизу у суданских, региональных и международных организаций, в том числе у экспертов по расследованию сексуального насилия и связанных с ним серьезных преступлений».

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