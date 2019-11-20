Чебаркуль, Челябинская область, , 08:36 — REGNUM В Челябинской области десятки домов военного городка в Чебаркуле остаются без тепла. Как сообщает информационный портал 74.ru, ситуация усугубляется наступившими в регионе 20-градусными морозами.

По данным жителей посёлка, теплоснабжения в домах нет уже четыре дня. Также тепло отсутствует в домах близлежащих улиц.

Отметим, что ранее в управляющей компании сообщили о том, что в городке планируется замена изношенных теплосетей.

Напомним, что в Челябинской области наступили сильные морозы. По данным синоптиков, температура воздуха может опуститься до 34 градусов ниже нуля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске из-за коммунальной аварии на улице Братьев Кашириных без воды остаются несколько домов, детских садов, школа и здание университета. Прорыв трубопровода произошёл ночью, после чего подача воды была перекрыта.

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