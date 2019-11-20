Берлин, , 08:40 — REGNUM Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего пост с 1984 по 1994 год, Фриц фон Вайцзеккер был убит вечером 19 ноября. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой правоохранительные органы.

По данным журналистов канала, инцидент произошел в клинике Schlosspark-Klinik в Берлине, где фон Вайцзеккер работал главврачом. В конференц-зале отделения психиатрии он проводил лекцию, на которой к нему подошел неизвестный мужчина и напал с холодным оружием.

Несмотря на то, что пострадавшему была оперативна оказана экстренная медицинская помощь, он скончался от полученных ранений. Ему было 59 лет. Также пострадал полицейский, который был на лекции в частном порядке. Он пытался остановить злоумышленника и получил тяжелое ранение.

Нападавшего задержали. Отмечается, что это сделали свидетели происшествия. Мотивы преступления выясняются.