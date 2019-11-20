Барнаул, , 08:30 — REGNUM Коммунальщики Барнаула на тридцатиградусном морозе продолжают устранять последствия порыва трубопровода на пр. Ленина, 142, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В течение ближайших часов специалистам предстоит провести сварочные работы и осуществить монтаж новой трубы. Дать отопление в дома обещают к 20:00 местного времени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прорыв теплосети диаметром 600 мм произошёл в ночь на 20 ноября. Без тепла остались 26 жилых домов, три детских сада и девять зданий, где проживают около 2500 жителей города. Мэрия Барнаула ввела режим повышенной готовности в двух районах — Октябрьском и Железнодорожном.

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