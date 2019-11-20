Хабаровск, , 08:09 — REGNUM Работа ликвидированной лаборатории по производству наркотиков под Хабаровском была организована семейной парой и их родственником, сообщает 20 ноября пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что муж и жена, а также брат жены ранее уже занимались сбытом наркотических средств через интернет. Для создания преступного производства они выкупили бывшее фермерское хозяйство вдали от населенных пунктов. При этом лаборатория была оснащена по последнему слову техники.

Сейчас преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Как ранее сообщило ИА REGNUM, лаборатория стала крупнейшей в истории Дальнего Востока по производству синтетических наркотиков. В ходе спецоперации 19 ноября в ней изъяли четыре тонны сырья, а также 25 кг готового «продукта».

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