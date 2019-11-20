Вагайский район, Тюменская область, , 08:07 — REGNUM В Тюменской области задержан 36-летний подозреваемый в незаконном обороте оружия. Мужчина продал незарегистрированное ружьё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, житель села Чёрное Вагайского района 18 лет хранил незарегистрированное ружьё ИЖ-ЗК 16 калибра, а затем продал знакомому за три тысячи рублей.

Покупатель добровольно сдал правоохранителям нелегитимное оружие. В отношении продавца возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 222 УК РФ («Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия»).

Отмечается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.