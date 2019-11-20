Благовещенск, , 08:06 — REGNUM После трагедии, произошедшей в Амурском колледже, в Приамурье проверяют всех владельцев гражданского оружия, обучающихся в средних и высших учебных заведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участковые уполномоченные полиции, совместно с сотрудниками разрешительной системы Росгвардии Амурской области, ведающей учётом гражданского оружия, прорабатывают комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия из числа учащихся заведений среднего и высшего образования, пишет ПортАмур.

Как сообщало ИА REGNUM, один из пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже выписан из больницы на амбулаторное лечение, двое других пока остаются в медучреждениях, один из них находится в тяжелом состоянии.