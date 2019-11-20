Красноярск, 20 ноября 2019, 08:04 — REGNUM На юго-востоке Красноярского края из-за затопления рекой Кан закрыта автомобильная дорога Кан — Орье в Саянском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.
Из сообщения дорожного ведомства следует, что подтопление участка 16+150 — 19+100 км автодороги произошло вечером 19 ноября, в результате чего местами глубина брода на дороге достигает 50 сантиметров.
Дорожные службы ведут работу по освобождению трассы от воды.
Автомобилистам предлагается объезжать перекрытый участок по автодороге Агинское — Вознесенка, ориентироваться на дорожно-знаковую информацию и заранее, до поездки, уточнять ситуацию на региональных трассах.