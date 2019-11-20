Амстердам, , 07:52 — REGNUM Голландская газета NRC пишет, что серьёзной помехой борьбе с тяжёлой преступностью и терроризмом в стране оказался кризис доверия между сотрудниками Национального агентства полицейской службы. Именно это агентство отвечает за борьбу с тяжёлой преступностью и терроризмом.

Сотрудники агентства жалуются корреспонденту газеты на кумовство, злоупотребления властью, мошенничество с декларациями и дискриминацию со стороны руководящих сотрудников. Тлеющиеся уже несколько месяцев конфликты в самое последнее время перешли в открытую фазу. Так, начальник отдела по международному обмену информацией уже месяц находится на больничном листе и заявляет о том, что потерял доверие к руководству агентства. До последнего времени он отвечал за две ответственные операции, направленные против наркотрафика, которые голландская полиция проводит в Испании и Колумбии.

Нарекания у сотрудников вызывает и назначение другого руководящего сотрудника представителем агентства в Польше. Его упрекают в дискриминации по отношению к коллегам турецкого и марокканского происхождения.

Кроме того, сотрудники жалуются на непрофессионально поставленную агентурную работу. Предположительно, двое осведомителей полиции погибли, после того как из-за утечки информации их личность стала известна преступному миру.

Заместитель главы Национального агентства полицейской службы Виллем Вулдерс (Willem Woelders) сообщил газете NRC, что в настоящее время проводится несколько служебных проверок по фактам нарушения служебных обязанностей. Кроме того, он сообщил о готовящихся мерах по восстановлению доверия внутри отдела по агентурной работе.

По меньшей мере 15 сотрудников Национального агентства полицейской службы поделились с профсоюзами полиции своим беспокойством тем, как будет проходить рассмотрение их жалоб. Профсоюзы, в свою очередь, заявили о необходимости проведения независимого расследования.