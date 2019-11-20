Чебаркуль, Челябинская область, , 07:40 — REGNUM В Чебаркуле организована проверка опубликованных в СМИ сведений об отсутствии тепла и антисанитарных условиях в столовой школы №6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдения ответственными лицами образовательной организации, органов местного самоуправления и контролирующих органов требований законодательства об охране жизни и здоровья детей», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что 18 ноября в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в столовой школы №6 города Чебаркуль около недели нет отопления, в результате чего повара вынуждены готовить пищу в холоде и антисанитарных условиях. Так из-за холода в помещениях столовой на стенах появилась плесень и грибок.