Кузнецк, Пензенская область, , 07:37 — REGNUM В городе Кузнецке Пензенской области дорожное полотно уже месяц размывается водой, что может привести к трагедии, подобной произошедшей 19 ноября в Пензе. Об этом анонимный пользователь социальной сети «ВКонтакте» написал в группе «Подслушано в Кузнецке».

«По направлению из Неверкино к Кузнецку в районе нефтебазы течёт вода на дорогу, уже месяц точно. Впереди сильные морозы. Уважаемые дорожные службы, администрация! Вы тоже будете ожидать трагедии, как сегодня в Пензе?» — вопрошает он в сообщении.

По мнению автора поста, даже если не произойдёт буквального повторения ситуации с провалом автомобиля под дорожное полотно, наступающие морозы могут превратить этот участок «в каток». Учитывая оживлённое движение, это гарантированно приведёт к многочисленным авариям, каждая из которых может привести к не менее страшным последствиям.

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