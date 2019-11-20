Амстердам, , 07:28 — REGNUM Вечером 19 ноября на судне в порту г. Влардинген обнаружена группа из 25 безбилетников. Они находились в охлаждающем контейнере на борту парома, направлявшемся в Великобританию.

Группа безбилетников аварийными службами снята с борта судна. Двое из них переведены в госпиталь для оказания дополнительной медицинской помощи. Остальных после медицинского контроля переведут в одно из отделений полиции.

Группа направлялась в британский порт Филикстоу (Felixstowe). Остались ли на борту парома ещё безбилетники, в настоящий момент неизвестно. Полиция провела на пароме обыск собакой.

Известно, что в порт были вызваны дополнительные наряды скорой помощи, а также вертолёт санитарной авиации. Кроме того, по просьбе аварийных служб Красный Крест выслал в Влардинген две группы реагирования. Группы, общей численностью в 16 человек, при необходимости окажут содействие сотрудникам скорой помощи.