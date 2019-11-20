Южно-Сахалинск, , 07:34 — REGNUM В одном из общежитий Южно-Сахалинска покончила с собой мать троих малолетних детей. Дети при этом находились в том же помещении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первоначальную версию о том, что многодетная мать свела счеты с жизнью в связи с тем, что ей отказали в продлении договора на проживание в общежитии, пока не подтверждают правоохранительные органы. Однако соседи, по данным ИА Сахалин. Инфо, сообщают, что проблемы такие и правда есть, многим жильцам приходят отказы в продлении проживания.

Само общежитие много лет подряд является источником кризисных ситуаций. Так, в 2015 году жильцы общежития, тогда ещё принадлежавшего «Сахкомцентру» фигуранта дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина Николаю Крану, заявили о намерении объявить голодовку в связи с чудовищными тарифами и ужасающими условиями проживания. Позже, пройдя через многочисленные суды, власти Южно-Сахалинска забрали проблемную «общагу» в муниципальную собственность. Но и после этого жизнь там лучше не стала. Бывшие владельцы терроризировали жильцов, угрожали штрафами и требовали платить за проживание им, а не мэрии. Мучения людей продолжаются.

С мотивами, заставившими многодетную маму наложить на себя руки, разбирается следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на президиуме Госсовета на ВЭФ-2019, глава Сахалина Валерий Лимаренко обратил особое внимание на состояние жилфонда региона, отметив, что спустя 25 лет после землетрясения в Нефтегорске люди продолжают жить в аварийных домах и даже в очередь на получение жилья не поставлены. Много нареканий часто вызывают и новостройки Сахалина, которые строятся некачественно и ситуацию не улучшают.