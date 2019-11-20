Ишим, Тюменская область, , 07:27 — REGNUM В Тюменской области во время пожара, вечером 19 ноября, погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.

Трагедия произошла под Ишимом, в деревне Большой Остров. Пожарные прибыли на место, когда дом был полностью в огне.

По информации издания, погибли двое детей 2010 и 2016 годов рождения. Хозяин дома, пытавшийся их спасти, находится в реанимации с ожогом дыхательных путей, переломом руки и многочисленными порезами.

Причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых и бензиновых устройств.

Официальная информация от пресс-служб ГУ МЧС России по Тюменской области и СУ СКР по региону на данный момент отсутствует.