Барнаул, , 07:23 — REGNUM Власти Барнаула из-за произошедшей в морозы коммунальной аварии объявили режим повышенной готовности в двух районах города — Октябрьском и Железнодорожном. По данным пресс-центра барнаульской мэрии, который цитирует начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, для замерзающих граждан готовы два пункта временного размещения, организовано дежурство на месте аварии.

Также известно, что в резерве спасателей имеются около 100 обогревателей, которые будут предоставлены людям в случае необходимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 ноября, когда температура воздуха в Барнауле опустилась до отметки — 30 °C, по адресу пр.Ленина, 142 произошёл порыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм. В результате аварии без отопления остались 26 жилых домов, три детских сада и девять зданий, где проживают около 2500 жителей города.

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