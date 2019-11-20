Барнаул, , 07:11 — REGNUM С усилением холодов в Алтайском крае растет количество пожаров, возникших по причине нарушения правил эксплуатации отопительных печей или бытового электрооборудования. О трагедии, случившейся минувшей ночью в жилом доме села Глядень-2 Благовещенского сообщает сегодня, 20 ноября, ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в десятом часу вечера. Когда спасатели прибыли на место, крыша и веранда строения уже горели открытым огнем.

«Три человека, получившие несовместимые с жизнью травмы, находились в доме на момент возгорания и, скорее всего, не заметили вовремя дым и огонь», — пояснили в МЧС.

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, схожее ЧП произошло накануне, 29 ноября, в Забайкальском крае. Из-за возгорания, возникшего у газовой плиты в жилом одноквартирном деревянном доме села Кыра погибли двое мужчин и женщина.

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