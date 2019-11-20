Челябинск, , 07:09 — REGNUM В Челябинской области суд вынес решение в отношении 32-летней жительницы Сосновского района, обвиняемой в фиктивной регистрации граждан по месту жительства (ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина признана виновной в незаконной регистрации четырёх граждан (в том числе иностранцев) в своей квартире, так как предоставлять им жилплощадь для проживания она не намеревалась. Подсудимая приговорена к денежному штрафу в размере 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной регистрации иностранных граждан в военном общежитии. Нарушения установлены после проверки военной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, в помещениях общежития фиктивно прописаны более 100 человек.

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