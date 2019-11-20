Новосибирск, , 07:03 — REGNUM В результате аварии на тепловой сети в Новосибирске жители 43 многоквартирных домов остались без отопления, сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».

Сообщается, что с 23:30 19 ноября компания работает над устранением аварии на теплотрассе в районе ул. Комсомольской. В результате чего без отопления остались 43 многоквартирных жилых дома в Северо-Чемском жилищном массиве.

Устранить аварию и восстановить подачу тепла планируется к 15:00 местного времени.

По данным регионального МЧС, подача тепла была нарушена также в три школы и три детских сада, поликлинику, библиотеку, девять административных зданий.

Температура воздуха в Новосибирске достигает —26 °С… —28 °С.

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