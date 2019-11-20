Хабаровск, , 07:23 — REGNUM После снежного циклона в Хабаровском крае возобновлено движение по трассам на Владивосток и Биробиджан, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пока остаются закрытыми для движения пассажирского автотранспорта трассы Хабаровск — Находка и Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями не работает паромная переправа Ванино — Холмск.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон обрушившийся на Хабаровский край, уходит на Сахалин. На морском побережье региона установилась ясная, но морозная и ветреная погода, местами гололед и снежные заносы.