Челябинск, , 06:26 — REGNUM На Северо-западе Челябинска произошла крупная коммунальная авария. Как сообщает местное издание 74.ru, без воды остаются школа, несколько детских садов, жилые дома и здание университета.

В коммунальной службе подтвердили факт прорыва трубопровода, который произошёл ночью на улице Братьев Кашириных. Из-за этого было произведено отключение холодной воды. Уточняется, что ночью сотрудники коммунальных служб расчищали залитую водой проезжую часть.

Отметим, что с утра будет организован подвоз воды в район отключения, до момента полного устранения последствий аварии.