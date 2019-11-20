Берлин, , 06:11 — REGNUM Сын Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего пост президента Германии с 1984 по 1994 год, Фриц погиб от полученных в результате нападения ножевых ранений, передает телерадиокомпания RBB.

Сообщается, что Фриц фон Вайцзеккер вел лекцию в клинике Schlosspark-Klinik в берлинском районе Шарлоттенбург. В ходе лекции один из присутствовавших напал на него с ножом, в результате чего фон Вайцзеккер получил тяжелые ранения и скончался. Один из участников лекции попытался остановить нападавшего и получил тяжелые ранения. Полиция уже задержала подозреваемого в нападении, ведется расследование.

Радиостанция отмечает, что Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главным врачом вышеупомянутой клиники. В день нападения он проводил лекцию, посвященную проблемам с печенью.