Тайюань , Китай, , 06:01 — REGNUM В провинции Шаньси на севере Китая инициировано расследование в связи со взрывом газа на угольной шахте, унесшим жизни 15 человек, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Всего 35 шахтеров работали под землей в момент взрыва на угольной шахте в уезде Пинъяо, принадлежащей компании Fengyan Group. Взрыв прогремел в 13:50 по местному времени 18 ноября, сообщили в Администрации безопасности угольных шахт провинции Шаньси. Одиннадцать горняков сумели выбраться самостоятельно. Восемь человек пострадали от травм и ожогов разной степени тяжести, однако находятся в стабильном состоянии.

В настоящее время на месте работает 15 рабочих бригад для устранения последствий трагедии и выплаты компенсаций семьям пятнадцати погибших. Чиновники уже полагают, что авария связана с незаконным производством на шахте, а также пообещали придать огласке каждый шаг расследования.

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