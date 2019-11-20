Бамако, , 09:42 — REGNUM 18 ноября на севере Мали, неподалеку от границы с Нигером, вооруженные силы страны подверглись нападению со стороны группировки боевиков.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, произошедшее нападение было спланированной операцией. В результате него погибло большое количество человек. Согласно сообщениям вооруженных сил Мали, всего было убито 24 военнослужащих и 17 террористов, при этом, как утверждается, большая часть техники противника была уничтожена.

«Чтобы ответить террористам, войска Мали и Нигера проводят совместную операцию под названием «Тонго Тонго» вблизи границы, разделяющей две страны», — говорится в официальном заявлении вооруженных сил страны.

В сообщении сил безопасности Нигера говорится, что нападавшие передвигались на семи автомобилях и мотоциклах, в том числе трехколесных мотоциклах, которые принадлежащих одному из медицинских центров.

Отряд войск, на который было совершено нападение, собирался в это время объединиться с формированиями нигерийских вооруженных сил. Тем не менее, подразделения двух стран территориально находились в двух разных областях.

Как уточняется, боевые действия произошли в городе Менаке. Раненые малийские солдаты были госпитализированы в Нигере.