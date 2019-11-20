Нерюнгри, Якутия, , 06:15 — REGNUM В Нерюнгринском районе Якутии осуждён мужчина, в автомобиле которого в январе 2019 года было обнаружено и изъято девять слитков золота на 20 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Красноярске из офиса украли золото на 18 млн рублей

По информации УФСБ Якутии, обвиняемый 1982 года рождения в незаконном приобретении и хранении крупной партии промышленного золота, признан судом виновным. Он приговорён к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из офисов в Красноярске было похищено из сейфа почти 6 кг золота стоимостью около 18 млн рублей.