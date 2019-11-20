Благовещенск, , 05:52 — REGNUM Двое детей были спасены пожарным в поселке Сиваки Магдагачинского района Амурской области, 20 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожарный, который проводил инструктаж о правилах безопасности среди жителей поселка, оказался рядом с местом происшествия. Он проник в горящий дом и вынес из помещения трехлетнего ребенка. Затем спасатель вернулся в строение и забрал с места еще одного ребенка полутора лет. Пожар в доме потушен. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение детей с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в результате пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.

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