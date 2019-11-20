Бужумбура, , 09:09 — REGNUM Более 50 военнослужащих вооруженных сил Бурунди погибли в ходе столкновений с боевиками, произошедших в лесу Кибира округа Мабайи, провинция Чибитоке, находящейся на северо-западе страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, несколько местных правительственных и военных источников, которые предпочли остаться неизвестными, подтвердили сообщения о произошедшем инциденте, а также отметили, что многие солдаты были убиты в ходе нападения на военную базу, расположенную в районе Марура, однако другие источники утверждают, что убийства были совершены в Руанде.

Тем не менее, от правительства Бурунди и вооруженных сил страны официального подтверждения не поступило, хотя свидетели произошедшего из района Мабаи подтвердили информацию о нападении, отметив, что многие солдаты получили ранения, местоположение некоторых неизвестно.

Ни одна из местных повстанческих группировок не взяла ответственность за совершение нападения. Вместе с тем, повстанческая группировка «Красная Табара» (Red Tabara) недавно объявила войну режиму ныне действующего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы.

В нескольких источниках из района Мабаи говорится, что граждане, проживающие возле леса Кибира, были вынуждены покинуть свои дома из-за ухудшения безопасности в этом регионе.

В Бурунди по-прежнему царит неспокойная ситуация. Напомним, что до проведения президентских выборов осталось меньше десяти месяцев.