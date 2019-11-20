Александрия, США, , 05:45 — REGNUM Следственный изолятор в Александрии (штат Вирджиния), в котором содержится экстрадированный в США гражданин России Алексей Бурков, посетили сотрудники российского посольства в Вашингтоне. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба посольства.

«Оказываем нашему гражданину все необходимое консульско-правовое содействие», — отметили в дипмиссии.

Напомним, американский суд оставил Буркова под арестом. Своё решение судья федерального суда в Александрии Джон Андерсон объяснил тем, что гражданин России выдан Соединённым Штатам недавно и у него нет в этой стране семейных или дружеских связей. Российскому гражданину в США грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерской деятельностью.

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