Цзинань, Китай, , 05:43 — REGNUM По меньшей мере одиннадцать человек оказались заперты под землей в результате инцидента на угольной шахте в провинции Шаньдуна на востоке Китая, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл около 5:50 по местному времени 20 октября на угольной шахте Лянбаосы уезда Цзясян провинции Шаньдун. Ежегодно на шахте добывается порядка 3 млн тон угля. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако детали произошедшего пока не сообщаются.

Напомним, что не менее 15 человек погибли на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая в результате взрыва 18 ноября. На момент трагедии в шахте работали 35 человек.

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