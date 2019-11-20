Екатеринбург, , 05:38 — REGNUM В Екатеринбурге 19-летняя девушка, пострадавшая в резонансном ДТП с участием экс-чиновника Челябинской области, вышла из комы. Как сообщила информационному порталу Е1 мать девушки, её дочь находится в так называемом «малом сознании».

«Это означает, что Настя уже способна минимально двигать руками и ногами, появились эмоции. Она явно слышит окружающих. Врачи нам не подтверждают, но лично мне, как маме, кажется, что она уже осознает происходящее вокруг», — сообщила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области. В тот день произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада» и «Лексус».

Читайте также: СМИ: бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

В результате ДТП пострадали три человека: 19-летняя жительница Екатеринбурга и два молодых человека. Екатеринбурженка получила черепно-мозговую травму, и была госпитализирована в состоянии комы в больницу Челябинска.

Читайте также: В челябинском минздраве прокомментировали резонансное ДТП

Также в состоянии комы находится один из пострадавших молодых людей.

Читайте также: Пострадавшие в резонансном ДТП под Челябинском прооперированы

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Лексуса» — бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Читайте также: ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело

Напомним, что впоследствии 19-летняя девушка, которой по словам родственников 22 ноября исполнится 20 лет, была переведена в частную клинику Екатеринбурга. Как сообщают местные СМИ, финансовую помощь семье по оплате лечения оказывает Андрей Косилов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшая в ДТП с челябинским экс-вице-губернатором остаётся в реанимаци