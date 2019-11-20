Екатеринбург, 20 ноября 2019, 05:38 — REGNUM В Екатеринбурге 19-летняя девушка, пострадавшая в резонансном ДТП с участием экс-чиновника Челябинской области, вышла из комы. Как сообщила информационному порталу Е1 мать девушки, её дочь находится в так называемом «малом сознании».
Как сообщало ИА REGNUM, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области. В тот день произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада» и «Лексус».
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В результате ДТП пострадали три человека: 19-летняя жительница Екатеринбурга и два молодых человека. Екатеринбурженка получила черепно-мозговую травму, и была госпитализирована в состоянии комы в больницу Челябинска.
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Также в состоянии комы находится один из пострадавших молодых людей.
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По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Лексуса» — бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
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Напомним, что впоследствии 19-летняя девушка, которой по словам родственников 22 ноября исполнится 20 лет, была переведена в частную клинику Екатеринбурга. Как сообщают местные СМИ, финансовую помощь семье по оплате лечения оказывает Андрей Косилов.
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