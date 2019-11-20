Южно-Сахалинск, , 05:37 — REGNUM На улицы Южно-Сахалинска продолжает работать снегоуборочная техника, которая расчищает последствия прошедшего снегопада, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что в ночь на 20 ноября на улицы города вышли 134 единицы техники и рабочие для расчистки снега и льда. В дневное время будут работать 123 единицы спецтехники. Отмечается, что дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября снежный циклон, уходящий с Хабаровского края, направился к Сахалину. Он принес на остров обильный снег, сильный ветер и метели. За ночь в Южно-Сахалинске выпало до 7 мм осадков.

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