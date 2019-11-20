Вилюйск, Якутия, 20 ноября 2019, 06:10 — REGNUM В Якутии выясняют обстоятельства смерти многодетной матери, которую во дворе частного дома нашёл восьмилетний сын, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения 30-летней женщины в Вилюйском районе Якутии. Причины и обстоятельства смерти будут установлены по её результатам», — сообщила старший помощник руководителя регионального Следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
В соцсетях пишут, что женщина с детьми приехала в Вилюйск из Верхневилюйского района совсем недавно и особых знакомств с соседями не заводила.
Предполагают, что мать свела счёты с жизнью, оставив сиротами четырёх детей.
Труп обнаружил старший ребёнок — второклассник. Всех детей поместили в реабилитационный центр для оказания психологической помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, две ученицы 7 и 9 классов в Красноуфимске покончили с собой 29 октября.