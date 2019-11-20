Барнаул, , 05:28 — REGNUM В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Сообщается, что на теплосети произошло повреждение в районе дома №142 по проспекту Ленина. Из-за аварии без теплоснабжения остались 23 жилых дома и два детских сада — №45 и №105. Руководство детских садов уже предупредило родителей, чтобы те не приводили своих детей. Отмечается, что 20 ноября температура воздуха в Барнауле составляет минус 27 градусов по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября поселок Сотниково в Бурятии остался без теплоснабжения из-за аварии на теплосети. В результате этого без тепла остались 50 жилых домов, в которых проживает 922 человека, а также средняя школа, врачебная амбулатория и детский сад. Отмечалось, что температура в том районе опустилась местами до 35−40 градусов мороза.

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