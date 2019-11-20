Петропавловск-Камчатский, , 05:39 — REGNUM Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, накануне подавший в отставку и подозреваемый в посредничестве в получении взятки, деактивировал все свои аккаунты в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С утра 20 ноября закрыт аккаунт Виталия Иваненко в Фейсбук, невозможно войти в его аккаунт в Instagram. Ранее Виталий Иваненко очень активно комментировал в соцсетях всё, что происходило в городе, который он возглавлял.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Петропавловска-Камчатского 19 ноября 2019 года был госпитализирован. Сообщалось, что у него проблемы с сердцем. В тот же день он написал заявление о досрочном сложении полномочий. Стало известно, что Виталия Иваненко подозревают в соучастии в посредничестве при передаче взятки. Следствие полагает, что Иваненко поручил брату стать посредником при передаче взятки за содействие в заключении муниципальных контрактов, для последующей передачи денег ему.