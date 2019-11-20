Челябинск, , 04:58 — REGNUM Похолодание до 34 градусов мороза прогнозируют синоптики в Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — уточнили в пресс-службе.

Также спасатели рекомендуют гражданам в экстремальные морозы отказаться от туристических походов и рыбалки.

Как сообщало ИА REGNUM, морозы в Челябинскую область пришли накануне, когда температура воздуха в течение дня опустилась к отметке минус 20 градусов.

Отметим, что ещё 16 и 17 ноября в Челябинске днём температура воздуха была выше нуля.

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