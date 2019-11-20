Благовещенск, , 05:27 — REGNUM Заместитель министра образования правительства Амурской области уволен с занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Суд принял решение об аресте охранника после стрельбы в Амурском колледже

Своего поста Олег Якутов лишился после того, как в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства один из студентов устроил стрельбу, в результате которой погиб один студент и трое были ранены, сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Амурского колледжа Виктор Петухов покинул свою должность после того, как Следственный комитет возбудил в отношении руководства колледжа уголовное дело по статье «Халатность».