Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM Подавший 19 ноября 2019 года в отставку мэр столицы Камчатки Виталий Иваненко подозревается в причастности к передаче взятки. Следствие полагает, что именно Виталий Иваненко, являясь главой Петропавловска-Камчатского, поручил своему брату Алексею Иваненко получить взятку для последующей передачи мэру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку

По версии следствия, в период с февраля по март 2019 года, мэр поручил своему брату Алексею Иваненко получить от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского» взятку в размере 200 тыс. рублей, а затем передать деньги Виталию Иваненко. Взятка предназначалась как плата за посредничество в заключении муниципальных контрактов.

Алексей Иваненко стал фигурантом уже второго дела о взяточничестве. Летом 2019 года он, по версии следствия, посредничал при передаче взятки в размере 1,4 млн рублей от директора одной из коммерческих компаний.

Сам Виталий Иваненко пока проходит по обоим делаем в качестве свидетеля.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко 19 ноября 2019 года был госпитализирован. Сообщалось, что у него проблемы с сердцем. В тот же день Иваненко написал заявление об отставке.