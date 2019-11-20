Париж, , 05:18 — REGNUM Иск французов, жаловавшихся на громкие крики уток был отклонён судом коммуны Дакс на юго-востоке Франции. Об этом 19 ноября сообщает радиостанция France Bleu.

Иск подали соседи пенсионерки Доминик Дут, разводившей уток уже в течение 30 лет. Соседи Дут относительно недавно переехали в сельскую местность и постоянно жаловались на то, что крики уток мешают им спать и гулять в саду.

Соседи любительницы уток просили суд «всеми силами заставить уток замолчать», взыскать с женщины компенсацию за моральный вред в размере 3,5 тыс. евро и взыскивать с неё штраф ежедневно в размере 150 евро до тех пор, пока утки не замолчат.

Суд назначил акустическую экспертизу, в результате которой было доказано, что шум от утиного крика не превышает допустимую норму. 19 ноября суд огласил решение, согласно которому утки останутся живы, их хозяйка может продолжить заниматься их разведением. Как пояснила сама хозяйка уток, если бы она проиграла суд, ей пришлось бы убить уток. А для неё это было бы равнозначно катастрофе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках сотрудниками полиции мужчины, забившего барана во дворе многоэтажного дома в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция ищет мужчину, забившего барана в спальном районе Петербурга