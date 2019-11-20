Мехико, , 05:25 — REGNUM Двое пострадавших в результате ДТП с тремя автобусами в Мексике скончались в больнице. Таким образом, общее число жертв достигло 13 человек. Об этом 19 ноября сообщает телеканал Televisa.

Авария с участием трёх автобусов произошла в штате Мехико 18 ноября. В медицинские учреждения были госпитализированы более 20 пострадавших. Состояние многих раненых оценивается как тяжёлое.

Водители автобусов с места ДТП скрылись. В настоящее время полицией был задержан один из водителей, ещё двое находятся в розыске.

Правоохранители продолжают расследование причин и обстоятельств ДТП. По предварительной информации, причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителями автобусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели десяти человек в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Индии.

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